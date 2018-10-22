إحصائية: برشلونة لا يتأثر كثيراً بغياب ميسي

لكن الإحصائيات التي نشرها مؤخراً الموقع الرسمي للنادي الكتالوني كشفت عن أرقام “غير متوقعة” كفيلة بتهدئة روع جماهير برشلونة بشأن غياب ميسي عن 6 مباريات مقبلة.

فمنذ موسم 2010-2011، غاب "ليو" عن برشلونة في 61 مباراة بسبب الإصابة أو الإيقاف أو بقرار فني لإراحته، منها 30 مباراة في الليغا و9 في دوري أبطال أوروبا و22 في كأس ملك إسبانيا ولقاء واحد في كأس العالم للأندية.

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وخلال هذه اللقاءات، تمكن زملاء ميسي من تحقيق 49 انتصاراً، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم فقط.

ولن يكون ميسي حاضراً في الكلاسيكو المرتقب الأحد المقبل أمام ريال مدريد، لأول مرة منذ 11 عاماً، خاض خلالها الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات 35 مواجهة متتالية ضد الغريم التقليدي.

وكانت آخر مواجهة أمام ريال مدريد يغيب عنها ميسي عام 2007، عندما خسر برشلونة على أرضه بهدفٍ نظيف.