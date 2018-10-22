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إحصائية: برشلونة لا يتأثر كثيراً بغياب ميسي

إحصائية: برشلونة لا يتأثر كثيراً بغياب ميسي
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نشر 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 - 17:29 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ميسي بعد تعرضه للإصابة
ميسي بعد تعرضه للإصابة

رغم اعتراف الجميع بأن ليونيل ميسي هو اللاعب الأهم على الإطلاق في تشكيلة برشلونة، إلا أن الأرقام تثبت أن مسيرة الفريق لا تتأثر كثيراً بغياب نجمه الأرجنتيني الفذ.

وتعرض “البرغوث” لإصابة قوية في ذراعه السبت، أثناء لقاء البارسا وضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، مما سيبعده عن الملاعب نحو 3 أسابيع يخوض خلالها فريقه لقاءات مهمة من بينها مواجهة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الليغا، ولقاءان أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.

لكن الإحصائيات التي نشرها مؤخراً الموقع الرسمي للنادي الكتالوني كشفت عن أرقام “غير متوقعة” كفيلة بتهدئة روع جماهير برشلونة بشأن غياب ميسي عن 6 مباريات مقبلة.

فمنذ موسم 2010-2011، غاب "ليو" عن برشلونة في 61 مباراة بسبب الإصابة أو الإيقاف أو بقرار فني لإراحته، منها 30 مباراة في الليغا و9 في دوري أبطال أوروبا و22 في كأس ملك إسبانيا ولقاء واحد في كأس العالم للأندية.

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وخلال هذه اللقاءات، تمكن زملاء ميسي من تحقيق 49 انتصاراً، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم فقط.

ولن يكون ميسي حاضراً في الكلاسيكو المرتقب الأحد المقبل أمام ريال مدريد، لأول مرة منذ 11 عاماً، خاض خلالها الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات 35 مواجهة متتالية ضد الغريم التقليدي.

وكانت آخر مواجهة أمام ريال مدريد يغيب عنها ميسي عام 2007، عندما خسر برشلونة على أرضه بهدفٍ نظيف.

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