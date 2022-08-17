إصابة دي ماريا مع يوفنتوس قد تحرمه من كأس العالم!

تعرض نجم نادي يوفنتوس أنخيل دي ماريا لإصابة قوية خلال مشاركته في المباراة الأولى في الدوري الإيطالي ضد نادي ساسوولو التي انتهت بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

والجميع لاحظ أن النجم الأرجنتيني في هذه المباراة كان من بين أفضل اللاعبين خلال مجريات اللقاء، حيث أن الهدف الأول ليوفنتوس كان من توقيعه، كما أنه ساهم في صناعة الهدف الثاني من خلال تمريرة للمهاجم دوشان فلاهوفيتش.

ولكن الفرحة لا تدوم، حيث أنه تعرض في الدقيقة 65 من أحداث اللقاء لإصابة اضطر على إثرها إلى مغادرة الملعب، وبعد ذلك تم تناقل بعض الأخبار التي تؤكد غيابه عن مباراتي اليوفي المقبلة في الدوري ضد سامبدوريا وروما.

هل إصابة دي ماريا مع يوفنتوس ستستمر حتى بداية كأس العالم؟

بحسب بيان نادي يوفنتوس الإيطالي حول إصابة أنخيل دي ماريا، من المقرر أن تتم إعادة تقييم الإصابة خلال 10 أيام، ولكن المعطيات الأولية تقول أنه على الأرجح قد يتمكن من العودة للعب مع الفريق بحلول 31 أغسطس.

وفي الحقيقة قد يشكل غياب دي ماريا مشكلة كبيرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني خلال مونديال قطر 2022، حيث أن المدرب سكالوني يعتمد على دي ماريا باعتباره الجناح الأيمن الأساسي للفريق، لذلك يتابع المنتخب الأرجنتيني تفاصيل إصابة دي ماريا عن كثب للتأكد من أنه سيكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب بلاده قبل بدء كأس العالم.

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