صحيفة موندو ديبورتيفو: انضمام سيلفا للبارسا أصبح صعبًا جدًا!

يبدو أن طريق برناردو سيلفا إلى برشلونة بات مملوءًا بالعراقيل، ولقد طالت الأحاديث والمفاوضات حول هذه الصفقة دون أي نتائج تذكر على أرض الواقع حتى هذه اللحظة سواء من طرف اللاعب أو النادي.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن انتقال سيلفا إلى برشلونة أصبح صعبًا جدًا، حيث أن النادي الكتالوني يواجه صعوبات عديدة تقف في طريق إتمام الصفقة التي قد تبقى مجرد حلم لن يتحول إلى حقيقة.

برناردو سيلفا (المصدر: أ ف ب)

تعاقد برشلونة مع برناردو سيلفا قد يتحول إلى سراب

أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية صباح اليوم أن برشلونة يواجه معضلتان، الأولى هي كيفية توفير المبلغ المطلوب من قبل مانشستر سيتي للموافقة على انتقال سيلفا، وحاليًا الأمور المالية صعبة جدًا في البارسا، حيث أن النادي كان يعتمد على الأموال التي سيجلبها بعد بيع دي يونغ الذي لا يريد الرحيل، كما أن المفاوضات لبيع أوباميانغ لتشيلسي وديباي ليوفنتوس لم تثمر شيء حتى الآن.

المعضلة الثانية التي تحدثت عنها الصحيفة الإسبانية هي المبلغ المالي الضخم الذي طلبه السيتي مقابل الموافقة على انتقال سيلفا إلى برشلونة، حيث كشف موقع ذا أتلتيك أن النادي الإنجليزي سيوافق على الصفقة في حال تم دفع 100 مليون يورو، وبرشلونة كان آخر عرض له 80 مليون يورو، إلّا أن السيتي رفض ذلك ولم يتنازل عن المبلغ المطلوب.

الجدير بالذكر أن برناردو سيلفا لم يلعب أساسيًا في مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ونشر قبل أيام صورة له على حسابه على تويتر أرفقها برسالة بدت للجميع وكأنها وداعية لزملائه في الفريق ولجماهير السيتي.

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