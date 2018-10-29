إلقاء القبض على منتحلي هوية رياض محرز

رياض محرز

ألقت قوات الأمن الجزائرية القبض على "الهاكرز" الذين قاموا بانتحال هوية رياض محرز نجم مانشستر سيتي، بعدما قاموا بقرصنة صفحته الشخصية على موقع "فايسبوك" في مارس الماضي وأعلنوا اعتزاله كرة القدم.

وكشفت وسائل إعلامية جزائرية أن فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بمصالح الأمن الجزائري تمكنت من تفكيك شبكة قراصنة إلكترونيين، تتكون من 5 أشخاص من عدة مقاطعات جزائرية على غرار العاصمة والأغواط وتلمسان التي تنحدر منها عائلة النجم العربي.

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ووفقاً لنفس المصادر، تم عرض أفراد الشبكة الموقوفين أمام النيابة العامة بمحكمة في العاصمة الجزائرية، في انتظار الفصل في مصيرهم، بعد أن تقدم نجم مانشستر سيتي عبر محاميه بإيداع شكوى إثر قرصنة صفحته على "فيسبوك" مما تسبب في صداع له ولعائلته وفريقه السابق ليستر سيتي.

وكان "القراصنة" قد استحوذوا على حساب محرز في 7 مارس الماضي، ونشروا رسالة يعلن فيها اعتزاله كرة القدم، وصنع ذلك الحدث على المستوى العالمي صدى كبيراً، بعدما تم تناقل الخبر على نطاق واسع، كونه تزامن مع مرور شهرين فقط على فشله في مغادرة ليستر والانتقال إلى مانشستر سيتي، بعد أن رفض الثعالب إتمام الصفقة.

وكان محرز قد حقق حلمه الصيف الماضي بعدما انتقل إلى السيتيزنز في صفقة قياسية بلغت قيمتها 60 مليون جنيه استرليني.