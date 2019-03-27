إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع مالكوم

مالكوم

أشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" اليوم الأربعاء، إلى رغبة إدارة إنتر ميلان في التعاقد مع مالكوم لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لدعم صفوف النادي الإيطالي الموسم المقبل.

ويدرك مسؤولو إنتر صعوبة وضع مالكوم مع البارسا مؤخراً، نتيجة قلة مشاركاته وابتعاده التام عن التشكيلة الأساسية للفريق، بسبب عدم ثقة المدير الفني إيرنيستو فالفيردي في قدراته.

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وكشفت المصادر القريبة من إنتر عن نية النادي تقديم عرض رسمي إلى برشلونة، يشمل استعارة اللاعب لمدة عام مع وجود بند أحقية الشراء في حالة ظهوره بمستوى مميز مع الفريق الإيطالي.

ومن المتوقع أن يطلب برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي بدلاً من نظام الإعارة، لرغبة النادي الكتالوني في الحصول على سيولة مالية تساعده في حسم صفقات أخرى بفترة الانتقالات الصيفية.