مانشستر يونايتد يستعيد 4 لاعبين قبل مواجهة واتفورد

ماركوس راشفورد

تلقى أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنباء سارة، بشأن موقف مصابي الشياطين الحمر قبل مواجهة واتفورد المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن يونايتد يتوقع تواجد الرباعي ماركوس راشفورد ولوك شو ونيمانيا ماتيتش وأنتوني مارسيال، في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر أمام واتفورد.

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ونوهت الصحيفة بأن غياب روميلو لوكاكو، قد يمتد لفترة أطول، بسبب مواصلة تعافيه من الإصابة.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 58 بفارق 18 نقطة عن ليفربول المتصدر.