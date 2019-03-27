برشلونة يتابع يوفيتش

لوكا يوفيتش

يواصل برشلونة متابعة النجم الشاب لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة حرص على التوجه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة من أجل حضور مباراة البرتغال وصربيا لمتابعة المهاجم الشاب في هذه المواجهة، لكنه لم يشارك وفقاً لرؤية فنية من مدرب منتخب بلاده.

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وحرص أبيدال على التحدث من بعض المقربين من يوفيتش خلال تواجده في المباراة من أجل الوصول لاتفاق شفهي مع النجم الصربي قبل التحدث مع فرانكفورت.