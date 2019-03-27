زيدان يدعو ريال مدريد لضم بيانيتش

ميراليم بيانيتش

أقنع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، رئيس ناديه فلورنتينو بيريز، بدفع 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع ميراليم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس وفقاً لتقارير إعلامية.

ويبحث الدولي البوسني مسألة تحسين عقده مع البيانكونيري وفي حال فشل المفاوضات، قد يرحل اللاعب مقابل 100 مليون يورو.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن ريال مدريد لا يمانع دفع هذا المبلغ للتعاقد مع بيانيتش في ظل إمكانية رحيل لوكا مودريتش الصيف المقبل.

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وأوضحت أن لدى النادي الملكي قائمة بعدد من الأسماء المرشح التعاقد معها من يوفنتوس وعلى رأسها دوغلاس كوشتا وباولو ديبالا ومويس كين إلى جانب استعادة سامي خضيرة.

وأكدت الصحيفة أن دفع 100 مليون يورو لضم بيانيتش قد يغير قليلاً من سياسة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي.

ويحاول ريال مدريد ضم إيدين هازارد من تشيلسي أيضاً والذي قد تصل قيمته إلى نحو 100 مليون يورو.

يذكر أنّ زيدان أتم أول صفقاته بضم المدافع إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.