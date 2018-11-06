إنتر ينفي سعي ريال مدريد لضم إيكاردي

ماورو إيكاردي

نفى خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر دخول ريال مدريد في أي مفاوضات لضم المهاجم ماورو إيكاردي.

ويواصل الدولي الأرجنتيني تألقه مع النيراتزوري هذا الموسم، مما ربطه بالانتقال مرة أخرى لريال، تزامناً مع هبوط مستوى كريم بنزيمة.

وقال زانيتي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "إيكاردي هو قائد إنتر ومن أهم اللاعبين لدينا، إنه سعيد جداً معنا ولا توجد هناك أي عروض من ريال مدريد في الوقت الحالي".

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أما عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، علق الأرجنتيني قائلاً: "نتوقع مباراة صعبة للغاية، سنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز".

يذكر أن عقد إيكاردي يحتوي شرطاً جزائياً يتيح له الانتقال لأي فريق خارج إيطاليا مقابل 110 ملايين يورو.