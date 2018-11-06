باريس سان جيرمان يقترب من خسارة رابيو

أدريان رابيو

فقد باريس سان جيرمان الأمل في تجديد عقد لاعب وسطه أدريان رابيو، نظراً لمطالبه المبالغ فيها.

وينتهي عقد لاعب الوسط الفرنسي مع الباريسي في يونيو المقبل، والمفاوضات مستمرة معه منذ بضعة أسابيع.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أنتيرو هينريكي المدير الرياضي للنادي، يرى مطالب اللاعب المالية غير منطقية، وهو ما دفعه لإخبار رابيو بإمكانية التوقيع لأي طرف آخر في حالة رغبته بعدم التجديد.

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وأكدت الصحيفة الكتالونية أن الخلاف بين هينريكي ورابيو وصل إلى مشادَة كلامية بينهما الصيف الماضي، نظراً لحالة الغضب الشديدة التي انتابت المدير الرياضي لباريس.

وعلم ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بالواقعة، لكنه طلب من هينريكي بالعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات مع رابيو دون التوصل لأي اتفاق حتى الآن.

يذكر أن برشلونة هو الأكثر اهتماماً بضم رابيو، بالتنافس مع بايرن ميونيخ وآرسنال ويوفنتوس.