حكيمي: سولاري قادر على إنقاذ موسم ريال مدريد

أشرف حكيمي

يتواجد أشرف حكيمي حالياً في مدينة مدريد حيث يخوض فريقه بوروسيا دورتموند مباراة مهمة أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقد تحدث الدولي المغربي لإذاعة "كادينا سير" عن كواليس رحيله عن ريال مدريد مطلع الصيف وموسم النادي الحالي.

وقال حكيمي أنه أجرى اتصالاً مع المدرب السابق يولين لوبيتيغي: "لم يكن هنالك الكثير لعمله، تحدثت معه هاتفياً قبل انطلاق الموسم حتى أعرف ما سيحدث معي، ولا شيء آخر. لكنه لم يكن يعلم الكثير عما كان سيحدث لأنها كانت أيامه الأولى في مدريد، ولم يكن يعلم حتى من سينضم للفريق، قلت له أني أفضل المشاركة أكثر، ولم يكن هو يعلم إن كان النادي سيضم أحداً في مركزي أم لا".

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وعن الوضع الحالي لريال وتعيين المدرب سانتياغو سولاري، قال الظهير المغربي: "الوضع صعب لكني أظن أنهم سيخرجون منه، أنا سعيد لحصول سولاري على فرصة تدريب فريق عظيم مثل ريال مدريد، أعتقد أنه قادر على ذلك وسيُظهر ذلك تدريجياً".

وأتم المدافع المتألق مع دورتموند هذا الموسم حواره بالحديث عن عقده مع ريال مدريد والذي سينتهي عام 2021، حيث قال: "أنا مدريديستا منذ كنت صغيراً وأحب النجاح مع هذا الفريق بقية حياتي، أفكر في الحاضر حالياً، ألا وهو النجاح مع دورتموند، أما مستقبلاً، لنرى ما سيحدث".