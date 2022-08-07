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إيسكو يقترب من الانضمام إلى نادي إشبيلية الأسباني

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 07 آب / أغسطس 2022 - 10:49
إيسكو (المصدر: أ ف ب)
Real Madrid's Spanish midfielder Isco celebrates during the Spanish League football match between Real Madrid CF and RCD Espanyol at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 30, 2022. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

يقترب النجم الدولي الإسباني ولاعب خط الوسط الشهير إيسكو من الانضمام إلى نادي إشبيلية الإسباني، وذلك بعد أن قضى 9 سنوات مع نادي ريال مدريد، حيث استطاع أن يحصد العديد من البطولات مع الميرنغي من أبرزها ذات الأذنين دوري أبطال أوروبا. 

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "تويتر"، فإن نادي إشبيلية الإسباني قد توصل لاتفاق لضم نجم الوسط الإسباني إيسكو في صفقة مجانية، خاصة وأن اللاعب حاليًا بدون نادي.

إيسكو إلى نادي إشبيلية الإسباني

ويضيف رومانو أنه سيتم إجراء الفحص الطبي لإيسكو يوم الإثنين بهدف استكمال إجراءات العقد الذي يمتد حتى 2024، وعلق رومانو في نهاية حديثه موجهًا الشكر لمدرب إشبيلية جولين لوبيتيغي لضم إيسكو، والذي أكد اهتمامه باللاعب منذ مدة طويلة. 

الجدير بالذكر أن إيسكو لعب لصالح ريال مدريد منذ انضمامه لهم في عام 2013، 352 مباراة، سجل فيها 53 هدفًا، وصنع 56 هدفًا.

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كلمات دالة:إيسكوريال مدريدالدوري الإسبانيإشبيلية

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