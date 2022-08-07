إيسكو يقترب من الانضمام إلى نادي إشبيلية الأسباني

يقترب النجم الدولي الإسباني ولاعب خط الوسط الشهير إيسكو من الانضمام إلى نادي إشبيلية الإسباني، وذلك بعد أن قضى 9 سنوات مع نادي ريال مدريد، حيث استطاع أن يحصد العديد من البطولات مع الميرنغي من أبرزها ذات الأذنين دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "تويتر"، فإن نادي إشبيلية الإسباني قد توصل لاتفاق لضم نجم الوسط الإسباني إيسكو في صفقة مجانية، خاصة وأن اللاعب حاليًا بدون نادي.

Sevilla have reached an agreement to sign Isco on free transfer! Medical on Monday in order to complete the deal as contract has been agreed until June 2024. 🚨⚪️🔴 #Sevilla



Isco will join Sevilla thanks to Julen Lopetegui who wanted him since long time. pic.twitter.com/hWd9tNMQK9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022

إيسكو إلى نادي إشبيلية الإسباني

ويضيف رومانو أنه سيتم إجراء الفحص الطبي لإيسكو يوم الإثنين بهدف استكمال إجراءات العقد الذي يمتد حتى 2024، وعلق رومانو في نهاية حديثه موجهًا الشكر لمدرب إشبيلية جولين لوبيتيغي لضم إيسكو، والذي أكد اهتمامه باللاعب منذ مدة طويلة.

الجدير بالذكر أن إيسكو لعب لصالح ريال مدريد منذ انضمامه لهم في عام 2013، 352 مباراة، سجل فيها 53 هدفًا، وصنع 56 هدفًا.

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