إيقاف بوتشيتينو مباراتين وتغريمه لسوء السلوك

ماوريسيو بوتشيتينو

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إيقاف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، مباراتين مع فرض غرامة مالية بسبب سوء السلوك.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم تغريم بوتشيتينو 10 آلاف جنيه استرليني وحظره مباراتين من مقاعد البدلاء بعد جلسة اللجنة التنظيمية المستقلة التابعة للاتحاد الإنجليزي.

"اعترف المدير الفني لتوتنهام بسوء السلوك سواء في الملعب أو النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس".

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بهذا، سيضطر المدرب الأرجنتيني للجلوس في المدرجات عندما يواجه توتنهام غريميه ساوثهامبتون السبت، وليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في البريميير ليغ برصيد 61 نقطة، من 29 مباراة، فيما يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 71 نقطة.