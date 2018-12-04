إيكاردي يفوز بجائزة لاعب العام في إيطاليا

ماورو إيكاردي

حصد ماورو إيكاردي مهاجم وقائد إنتر ميلان جائزة أفضل لاعب في إيطاليا لعام 2018، لينهي بذلك سيطرة لاعبي يوفنتوس على الجائزة في المواسم السبعة الأخيرة.

ولعب الدولي الأرجنتيني دوراً محورياً في موسم النيراتزوري المنصرم، وكان أحد أهم أسباب عودة النيراتزوري إلى دوري أبطال أوروبا بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفاً خلال 34 مباراة خاضها في البطولة.

وكانت الجائزة قد بقيت حكراً على لاعبي يوفنتوس خلال السنوات السبع الأخيرة التي حصد فيها فريق السيدة العجوز لقب الدوري وتحديداً منذ 2012 وحتى الموسم الماضي، إلا أن تألق إيكاردي غير العادي جعله يستحق هذه الجائزة على الرغم من إنهاء إنتر الموسم الماضي في المركز الرابع على سلم الترتيب.

وبخصوص الجائزة عبر إيكاردي عن سعادته باختياره أفضل لاعب في إيطاليا، مؤكداً أنه كان أحد أحلامه منذ الطفولة.

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وقال إيكاردي أيضاً: "إنها ليلة خاصة بكل تأكيد، أن تحصد ثمار ما زرعته على مدار موسم كامل، وأن ترى أندريا بيرلو في ليلة مثل هذه أمر يجعل سعادتك تتضاعف بكل تأكيد"

ويواصل إيكاردي تألقه هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف مع إنتر في 11 مشاركة له في الدوري، بالإضافة إلى تسجيل ثلاثة أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ماسيمليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس حصد جائزة أفضل مدرب للمرة الرابعة توالياً، وبات يمتلك فرصة الحصول عليها مرة أخرى هذا الموسم إذ يبتعد البيانكونيري حالياً عن أقرب ملاحقيه نابولي بفارق 8 نقاط بعد مرور 14 مرحلة من موسم الدوري الإيطالي.