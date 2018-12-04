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بوفون: تعاقد يوفنتوس مع رونالدو يمنع نجوم الفريق من الرحيل

بوفون: تعاقد يوفنتوس مع رونالدو يمنع نجوم الفريق من الرحيل
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