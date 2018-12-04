بوفون: تعاقد يوفنتوس مع رونالدو يمنع نجوم الفريق من الرحيل

جيانلويجي بوفون

يعتقد الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون أن تعاقد يوفنتوس مع النجم كريستيانو رونالدو من شأنه أن يمنع النجوم الكبار من مغادرة بطل إيطاليا.

وتعاقد يوفي مع النجم البرتغالي من ريال مدريد في صفقة قياسية قدرت بحوالي 105 ملايين يورو خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال بوفون في تصريحات صحفية: "وجود رونالدو في يوفنتوس يعتبر عامل جذب بكل تأكيد، الكثير من النجوم حول العالم يريدون اللعب بجواره، ووجوده في يوفنتوس سيجعل النجوم يتمسكون أكثر بالنادي"



وأضاف بوفون: "من الجيد جداً اللعب بجوار رونالدو، لكني لست نادماً على مغادرة يوفنتوس الصيف الماضي، حصلت على تجربة جديدة بتحديات مختلفة في باريس سان جيرمان، وهي خطوة إيجابية في مسيرتي بالطبع.

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"قبل نهاية الموسم الماضي فكرت في الاعتزال، إلا أني شعرت بالرغبة في المواصلة، لا أعلم متى سأعلن اعتزالي بالتحديد، لكن ذلك سيحصل بالتأكيد عند انتهاء هذه الرغبة".

وبخصوص زملائه في يوفنتوس قال بوفون: "ودعنا بعضنا بكلمات ودية، وما زلنا أصدقاء حتى بعد أن ابتعدت عنهم، قضينا سنوات رائعة سوياً وحققنا العديد من النجاحات خلالها، لا يمكن لهذه الصداقة أن تنتهي أبداً".

يذكر أن بوفون انتقل إلى باريس سان جيرمان قادماً من يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، ليسدل بذلك الستار على مسيرة طويلة امتدت 17 عاماً حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب.