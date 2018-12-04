مورينيو يطالب لاعبي يونايتد بتقديم مستويات أفضل

جوزيه مورينيو

وجه المدرب جوزيه مورينيو سهام الانتقاد الى عدد من لاعبيه في مانشستر يونايتد، داعياً إياهم الى تقديم مستوى أفضل، وذلك عشية المباراة المرتقبة ضد الغريم اللندني آرسنال في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن المدير الفني البرتغالي لم يسمِّ أي لاعب بالاسم، الا أن تصريحاته تأتي وسط تقارير عن تجدد المشاكل مع لاعب وسطه بول بوغبا عقب التعادل المخيب السبت مع ساوثهامبتون (2-2) في المرحلة الرابعة عشرة.

واعتبر مورينيو أنه لو أدى بعض اللاعبين بشكل أفضل من المستوى الذي ظهروا به، لكان يونايتد أقرب من المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بدلاً من المركز السابع حالياً (22 نقطة بفارق ثماني نقاط عن آرسنال الرابع).

وأوضح البرتغالي: "الأسبوع (قبل) الماضي، قبل مباراة كريستال بالاس (0-0)، قلت أن أملي وأهدافي في نهاية ديسمبر أن نكون في هذا الموقع (الرابع). الهدف تغير لكن لنحاول أن نقلص الفارق بقدر المستطاع".

وشدد: "نحتاج الى أن يقدم عدد من اللاعبين مستوى أفضل مما يقدمونه حالياً، نريد أن نؤدي بشكل أفضل كفريق".

ووضع مورينيو لفريقه هدف إنهاء 2018 بين الأربعة الآوائل، لكن بعد خسارة أمام الغريم مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر (1-3) والتعثر أمام كريستال بالاس وساوثهامبتون، يجد يونايتد نفسه بعيداً في الترتيب.

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وأقر مورينيو الثلاثاء بأن هذا الهدف بات بعيد المنال، مقللاً في الوقت ذاته من أهمية ما نقله عنه التلفزيون البرازيلي عن أن فريقه يحتاج الى "معجزة" لإنهاء الموسم بين الأربعة الآوائل.

ورغم عدم نفيه ما أدلى به للقناة البرازيلية، أشار البرتغالي الى أنه ما زال مؤمناً بقدرة فريقه على إنهاء الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو: "لا أدري إذ قلت ذلك (للتلفزيون البرازيلي) أم لا، لكن إذا استخدمت هذه الكلمة، فهي معاكسة تماماً لما أشعر به"، معتبراً أن فريقه لا يحتاج الى "معجزة" للتقدم الى المركز الرابع، بل إلى "سلسلة من النتائج الجيدة، نحتاج إلى عدم التفريط بالنقاط كما فعلنا (حتى الآن)".

وستكون مباراة الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد صعبة على يونايتد، لا سيما أن آرسنال لم يذق طعم الهزيمة في 19 مباراة توالياً في مختلف المسابقات.

وتطرق مورينيو الى مستوى الغانرز، معتبراً أن مشاركته في الدوري الأوروبي تتيح لمدربه أوناي إيمري فرصة إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين.

وتابع: "ستكون مباراة صعبة لأننا سنواجه فريقاً جيداً يمر بفترة جيدة دون الاضطرار إلى التعامل مع تراكم المباريات كونه يشارك في الدوري الأوروبي"، معتبراً أن اللعب في المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية يمنح المدربين فرصة "خوض المباريات بخياراتهم الثانية وإراحة اللاعبين جيداً".