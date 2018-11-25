احتفال صلاح على طريقة راموس يثير الجدل

محمد صلاح يحتفل على طريقة راموس

بعد بدايته المتواضعة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا الموسم، عاد النجم محمد صلاح إلى التألق مجدداً وساهم في الفوز الذي حققه الريدز خارج معقلهم على واتفورد بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة 13 من البطولة المحلية أمس السبت.

وتمكن الدولي المصري من هز الشباك أولاً لليفربول بعد تمريرة من ساديو ماني في الدقيقة 67، ليضيف بعد ذلك أليكساندر أرنولد الهدف الثاني للضيوف من كرة مباشرة، ثم روبرتو فيرمينو، ليواصل فريق المدرب يورغن كلوب مسيرته في الدوري الإنجليزي دون هزيمة بعد 13 مباراة.

وحافظ ليفربول على المركز الثاني برصيد 33 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي نجح بدوره في اكتساح ويست هام يونايتد برباعية نظيفة خارج أرضه.

وبعد هز شباك واتفورد، رفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7، متساوياً مع كل من رحيم ستيرلينغ وإيدين هازارد وبيير إيميريك أوباميانغ وأليكساندر ميتروفيتش وغلين موراي، خلف هداف سيتي سيرجيو أغويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين بـ 8 أهداف.

لكن تسجيل صلاح في المباراة لم يكن ما لفت الأنظار، وإنما ما فعله بعد الهدف، وطريقة الاحتفال غير المعتادة من النجم المصري.

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إذ توجه صلاح إلى الجمهور وشبك يديه وأخرج لسانه، في طريقة لم نرها من قبل من جانب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وإفريقيا.

وفور احتفال صلاح، تذكر المتابعون لاعباً آخر يحتفل بذات الطريقة وهو قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

وبين اللاعبين المصري والإسباني "ما صنع الحداد"، بعد تدخل الأخير العنيف بحق الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي أبعد صلاح عن الملاعب عدة أشهر.

وانتبه مستخدمو موقع "تويتر" إلى اللقطة، وسارعوا إلى موقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها، ليؤكد بعضهم أن صلاح كان يسخر من راموس.

وبعد المباراة، واجه كلوب سؤالاً عن احتفال النجم المصري، وفيما إذا كان تقليداً لراموس، فرد الألماني بأسلوب لا يخلو من الغضب: " هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي، ليس لدي مشكلة في السؤال. لكني لم أره يحتفل، لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي".

لكن بعيداً عن السخرية من راموس، فإن تفسيرا آخر قد يكون وراء احتفال النجم المصري، فحركة يديه شكلت رقم 6 وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في مرمى واتفورد خلال 186 دقائق، وفقاً لتغريدة نشرها الفريق الإنجليزي بعد المباراة.