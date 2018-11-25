فقير جاهز لمواجهة مانشستر سيتي

نبيل فقير

أكد قائد ليون نبيل فقير أنه سيكون جاهزاً للمباراة أمام ضيفه مانشستر سيتي بعد غد ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا رغم استبداله بسبب مشكلة بدنية خلال المباراة أمام سانت إيتيان ضمن الدوري الفرنسي الجمعة.

وأكد نجم الوسط المهاجم بعد المباراة أنه لا يعاني من أي إصابة، حيث قال: "شعرت بشد على مستوى عضلات الفخذ، ولم أقدم على أي مخاطرة، سأتواجد هنا يوم الثلاثاء".

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ويستقبل ليون ضيفه بطل إنجلترا على ملعبه غروباما في قمة المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليون المركز الثاني في مجموعته برصيد ست نقاط، وبفارق ثلاث نقاط خلف سيتي المتصدر، وثلاث نقاط أمام هوفنهايم صاحب المركز الثالث.

وكان ليون قد انتزع الفوز على أرض سيتي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.