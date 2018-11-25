سولاري: ريال مدريد استحق الخسارة

سانتياغو سولاري

أكد سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، عقب خسارته الأولى كمدرب للميرينغي بثلاثية نظيفة على يد آيبار أمس، ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني، أن فريقه لم يكن على قدر التطلعات.

وأشار سولاري، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي شهده ملعب إيبوروا: "لم نكن جيدين، وعلينا تقبل الهزيمة.

"يجب أن نعمل بجدية على التحسن وتصحيح الأخطاء، لعب الفريق المنافس بطريقة جيدة للغاية واستحق الفوز، يجب تهنئته، قدم لاعبوه مباراة بطولية، بينما لم نكن نحن على قدر التطلعات".

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة 1-1 الدوري الإسباني

أهداف مباراة إنتر وفروزينوني 3-0 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي 3-1 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة يوفنتوس وسبال 2-0 الدوري الإيطالي

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وتولوز 1-0 الدوري الفرنسي

ويرى مدرب الفريق الملكي أن الحل يكمن في مواصلة العمل، مطالباً في الوقت ذاته عدم الحكم على تصريحات اللاعبين مثل رافاييل فاران، الذي أقر بمجرد انتهاء المباراة بوجود مشكلة جماعية داخل الفريق.

وأوضح: "المقابلات التي تجرى مباشرة عقب اللقاء، مع تأجج الانفعالات، تكون دائماً صعبة، لا يجب عليكم، ولا حتى أنا، الحكم والاستنتاج. النتيجة قاسية ولم نكن نتوقعها، كنا نبحث عن الفوز، وحققنا 4 انتصارات متتالية، وعلينا العمل على التحسن وضبط الأمور التي لم نقم بها على النحو الأمثل".