استبعاد إيسكو يلفت أنظار يوفنتوس ومانشستر سيتي

إيسكو

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن ابتعاد النجم إيسكو عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد مؤخراً جذب انتباه الثنائي يوفنتوس ومانشستر سيتي.

ولم يشارك إيسكو أساسياً منذ تولي سانتياغو سولاري مهمة تدريب ريال مدريد، ولعب فقط بديلاً في ثلاث مناسبات، فيما تم استبعاده من قائمة الفريق أمام روما الثلاثاء الماضي.

وقالت صحيفة "آس" أن الدولي الإسباني غاضب من وضعه الحالي، إذ أنه سيطلب السماح له بالرحيل بحال استمراره بعيداً عن المشاركة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن سيتي مهتم بإيسكو في ظل إعجاب المدرب بيب غوارديولا بنجم الوسط كونه يناسب أسلوب لعب بطل إنجلترا.

ويرتبط إيسكو بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2022، الأمر الذي سيرفع من قيمته السوقية في حال بيعه بالتأكيد.

وخاض إيسكو 13 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع آخر في جميع البطولات مع ريال مدريد.

