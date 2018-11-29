تصنيف فيفا للمنتخبات العربية يشهد الكثير من التغييرات

منتخب المغرب

شهد تصنيف المنتخبات العربية تغيرات كبيرة عن شهر نوفمبر الجاري، حيث فقد المنتخب التونسي صدارة المنتتخبات الإفريقية ليتراجع إلى المركز الـ 26 عالمياً برصيد 1493 نقطة.

أكثر عرب إفريقيا تقدماً كان منتخب المغرب الذي تقدم سبعة مراكز عالمياً ليصبح الـ 40 برصيد 1440 نقطة، وهو ما جعله ثالثاً إفريقياً.

بدوره، حصد المنتخب المصري 15 نقطة جديدة منحته فرصة التقدم مركزين ليصبح الـ 56 برصيد 1393 نقطة، ويحتل المركز الثامن إفريقياً، أما منتخب الجزائر فلم يتحرك من موقعه ليبقى في المركز الـ 67 برصيد 1347 نقطة.

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وتقدم منتخب موريتانيا ثلاث مراكز (101، بـ 1222)، ومنتخب ليبيا مركزاً (104، بـ 1217)، كما تقدم منتخب السودان 8 مراكز كاملة (127، بـ 1120).

في القارة الآسيوية، تقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصبح (69 عالمياً بـ 1335)، وعلى الصعيد القاري لم يشهد أي تغيير في ترتيب الخمسة الآوائل.

بدوره، حافظ منتخب سوريا على ترتيبه (74، بـ 1322)، فيما تقدم منتخب الإمارات مركزين (79، بـ 1309)، ومنتخب لبنان مركزاً (81، بـ 1296)، وكذلك الأمر لمنتخب عُمان (83، بـ 1291) ومنتخب العراق (88، بـ 1271)، فيما استفاد منتخب قطر من نتائجه وتقدم ثلاثة مراكز (93، بـ 1258).