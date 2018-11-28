أهداف مباراة نابولي وريد ستار 3-1 دوري أبطال أوروبا

هامشيك يحتفل بهدفه

اقترب نابولي من التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه ريد ستار بلغراد الصربي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو لحساب المجموعة الثالثة.

جاءت أهداف البارتينوبي عن طريق ماريك هامشيك (11)، ودرايس ميرتينز (هدفان في الدقيقتين 33 و 52)، أما هدف الخاسر الوحيد فسجله ألفاردو بن محمد في الدقيقة 57.

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بهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 9 نقاط لينفرد في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد ريد ستار بلغراد عند 4 نقاط في المركز الرابع.