كاراغر يشبه لاعبي باريس سان جيرمان بالأطفال

نيمار يتعرض لموجة من الانتقادات جراء لجوئه المستمر للتمثيل

انتقد جايمي كاراغر أسطورة ليفربول طريقة لعب باريس سان جيرمان بعد الفوز على الريدز بهدفين لهدف ضمن الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول للفوز بثنائية نظيفة على أقل تقدير أمام نابولي ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي بعد خسارة الأمس.

وقال كاراغر في تصريحات صحفية: "لم نشاهد مباراة كرة قدم، بل لقاءً ضد مجموعة من الأطفال، لعبوا المباراة بأسلوب غير ناضج على الإطلاق.

"يجب أن يشعر اللاعبين في باريس سان جيرمان بالخجل جراء ما قاموا به، مع كل لمسة يسقطون ويتدحرجون، هذا أمر لا يليق باللعبة".

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وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول، انتقد حكم المباراة مؤكداً أن لاعبي سان جيرمان بالغوا في السقوط على أرض الملعب.

واختتم كاراغر تصريحاته بقوله: "هل يشعر لاعبو سان جيرمان بالراحة حينما يعودون لمنازلهم ويتحدثون مع زوجاتهم عن اللقاء؟ لم أشاهد هذه التصرفات سوى في روضة الأطفال".

وخسر ليفربول بهدفين لهدف ليتعقد موقفه من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يحقق الريدز أي انتصار خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ الفوز على مانشستر سيتي في ربع نهائي الموسم الماضي.