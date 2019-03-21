آرسنال في دبي استعداداً لمواجهة النصر

فريق آرسنال

تصل في الثامنة من مساء الخميس بعثة فريق آرسنال استعداداً لمباراته الودية أمام النصر المقررة الثلاثاء المقبل، بمناسبة تدشين ملعب آل مكتوم في حلته الجديدة.

ويتضمن برنامج الفريق اللندي في "دانة الدنيا" زيارة وفد النادي الإنجليزي إلى مركز راشد لرعاية أصحاب الهمم الأحد، تعقبها زيارة ثانية إلى قصر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر.

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وتعيد المواجهة المرتقبة للنصر أمام آرسنال ذكرى أول مباراة ودية، جمعت الفريقين منذ نحو أكثر من أربعة عقود في نوفمبر 1976.

وسهل طيران الإمارات الراعي لقميص وملعب آرسنال الإنجليزي، جميع تجهيزات التدريبات والمباراة المرتقبة، وسيساعد من خلال شراكته مع أرسنال كأحد أكثر الشركات شهرة وتميزاً في عالم الرياضة، في استضافة النادي في دبي، ودعم الزيارة من خلال ربط المشجعين في الإمارات بأحد أرقى الفرق في العالم.