غيغز يرد على انتقادات إبراهيموفيتش

صورة أرشيفية لغيغز

طالب النجم زلاتان إبراهيموفيتش بوقف المقارنة بين الحقبة الذهبية لأليكس فيرغسون والفترة الحالية في فريقه السابق مانشستر يونايتد، وشن هجوماً على لاعبي صف 92 استدعى رداً من راين غيغز.

وقال الهداف السويدي الذي ارتدى قميص مانشستر يونايتد بين عامي 2016 و2018 وتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، في مقابلة مع صحيفة "ميرور" البريطانية: "كل ما يحدث يُقارن بحقبة فيرغسون. يقولون لو كان فيرغسون هنا لما حصل ذلك، لم يكن فيرغسون ليقوم بذلك.. كل شيء كان فيرغسون.

"لو كنت أنا (مسؤولاً) كنت سأقول لم يعد لدينا فيرغسون. أريد صناعة تاريخ خاص بي وقصتي الخاصة".

وانتقد مهاجم لوس أنجيليس غالاكسي لاعبي فريق عام 1992 الذين وجهوا سهام الانتقاد لمورينيو ويوجهونها حالياً للاعب الوسط بول بوغبا، خصوصاً بسبب رحيله عام 2012 عن يونايتد عندما كان بعمر التاسعة عشرة، ثم عودته من يوفنتوس بصفقة قياسية في 2016.

وعلق هداف أياكس ويوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان على الانتقادات التي وجهها لاعبون سابقون مثل بول سكولز وغاري نيفيل بالقول: "لم يعودوا هنا. هم على الشاشة ويشتكون طوال الوقت لأنهم غير نشيطين في النادي، إذا أردتم العمل في النادي ابحثوا عن وظيفة فيه".

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وضم جيل 92 تشكيلة ذهبية أحرزت الكثير من الألقاب، على غرار سكولز ونيفيل وشقيقه فيل، وديفيد بيكهام، ونيكي بات وغيغز.

وأتى الرد على إبراهيموفيتش من قبل غيغز، المدرب الحالى لمنتخب ويلز، الذي قال: "وحده نيكى بات (رئيس جهاز تدريب أكاديمية يونايتد) لا تزال لديه صلة مباشرة بالنادي، لكن عندما نكون جميعنا قد خضنا مجتمعين أكثر من ألفي مباراة نستطيع أن يكون لدينا رأي".

وخاض غيغز 963 مباراة في صفوف يونايتد من 1991 إلى 2014، علماً بأن لاعبي جيل 1992 خاضوا ما مجموعه 3450 مباراة فيما بينهم. أما "إيرا" فخاض 53 مباراة مع الفريق الأحمر.

وأوضح: "في بعض الأحيان تكون الآراء إيجابية وأخرى تكون سلبية لكنها لا تؤثر بأي شكل على النتائج. نحن من أنصار الفريق، هذه هي حال كرة القدم أن تكون هناك ثمة آراء مختلفة، لكنه (إبراهيموفيتش) يعتبر بأنه يعرف أكثر منا عن النادي".

وودع يونايتد ربع نهائي كأس إنجلترا، السبت الماضي، بخسارته على أرض ولفرهامبتون 1-2، في مباراة وصفها المدرب أولي غونار سولشاير بأنها الأسوأ منذ قدومه في ديسمبر لإنقاذ بداية الموسم السيئة في إشراف مورينيو.