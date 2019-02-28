استدعاء فينيسيوس وآرتور لتمثيل البرازيل

فينيسيوس جونيور

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن القائمة التي ستخوض وديتي الشهر القادم في بيان رسمي نشره حساب "السيليساو" الرسمي على موقع "تويتر".

وضمت القائمة الشاب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي يقدم مستويات جيدة خلال الأشهر الأخيرة.

كما ضمت اللائحة لاعب وسط برشلونة آرتور ميلو الذي غاب عن الملاعب في الفترة الأخيرة بسبب إصابته في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وجاءت القائمة المستدعاة كالتالي:

لحراسة المرمى: آليسون - إيديرسون - ويفرتون.

لخط الدفاع: ماركينيوس - تياغو سيلفا - إيدير ميليتاو - جواو ميراندا - داني ألفيش - فيليبي لويس - دانيلو - أليكس ساندرو.

لخط الوسط: كاسيميرو - آرتور - فابينيو - آلان - فيليبي أندرسون - باكيتا - فيليبي كوتينيو.

لخط الهجوم: ريتشارلسون - روبرتو فيرمينيو - غابريل جيزوس - إيفرتون - فينيسيوس جونيور.

يذكر أن منتخب البرازيل سيلتقي نظيريه التشيكي والبانامي ودياً الشهر المقبل تحضيراً لبطولة كوبا أميركا خلال الصيف.