مانشستر سيتي يتطلع لضم كروس

توني كروس

يرغب مانشستر سيتي بالتعاقد مع توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، حسبما أشارت أحدث التقارير الإيطالية والتي توقعت رحيل الدولي الألماني عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة.

وقالت مصادر موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن سيتي يبحث عن بديل لفيرناندينو وقد وجد ضالته في كروس الذي يثير إعجاب المدرب بيب غوارديولا.

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ويرصد النادي الإنجليزي مبلغ 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع نجم الوسط الألماني الذي تراجع مستواه بشكلٍ ملحوظ خلال الفترة الماضية.