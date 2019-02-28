تقرير: بايرن ميونيخ لن يجدد عقد ريبيري

فرانك ريبيري (يسار)

أشارت تقارير إعلامية فرنسية أن بايرن ميونيخ قرر عدم تجديد عقد نجمه فرانك ريبيري وتوديعه نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد الجناح الفرنسي مع البافاري مع انتهاء الموسم، وأشارت تقارير لإمكانية تمديده لعام إضافي.

وقالت صحيفة "ليكيب" أن بايرن قرر عدم استمرار ريبيري الموسم القادم وعدم استكمال المفاوضات، كما أشارت إلى أن النادي الألماني سيقيم حفلاً وداعياً نهاية الموسم لتوديع الفرنسي وشكره على ما قدمه طوال الأعوام الماضية.

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وكان كل من كارل هاينتز رومينيغيه وأولي هونيس عضوا الإدارة قد أشارا لتقييم النادي لوضع ريبيري وبحث مسألة تجديد العقد من عدمها.

ودخل ريبيري في عدة مشاكل مؤخراً مع الإعلام بعد انتقاد حياته الشخصية، وابتعد عن العديد من المباريات بداعي الإصابات.

ويلعب ريبيري مع بايرن ميونيخ منذ 2007 قادماً من أولمبيك مرسيليا مقابل 25 مليون يورو وقتها.