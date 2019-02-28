مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن لوكاكو مقابل 50 مليون يورو

روميلو لوكاكو

حدد مانشستر يونايتد السعر النهائي للتخلي عن مهاجمه روميلو لوكاكو الصيف القادم.

وخرج الدولي البلجيكي من تشكيلة الشياطين الحمر الأساسية هذا الموسم، سواء مع المدرب السابق جوزيه مورينيو أو الحالي أولي غونار سولشاير.

وأثيرت العديد من التكهنات حول رغبة لوكاكو في الرحيل، وسط اهتمام يوفنتوس وإنتر بالحصول على خدماته.

وأكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية ترحيب يونايتد بأي عرض لا تقل قيمته عن 50 مليون يورو، من أجل إنفاقه لضم مهاجم بديل.

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وأوضحت أن إنتر يعتبر الأكثر اهتماماً بضم لوكاكو، تمهيداً لرحيل قائده ماورو إيكاردي، الذي يماطل للتوقيع على عقد جديد.

على الجانب الآخر، يبحث يوفنتوس عن بدائل لماريو ماندجوكيتش، وربما باولو ديبالا وسط شائعات رحيله.

يذكر أن صاحب الـ 25 عاماً سجل 11 هدفاً وصنع 4 أخرى خلال 35 مباراة مع يونايتد هذا الموسم.