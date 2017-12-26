الإحصائيات تؤكد: غياب إيسكو يؤذي ريال مدريد

واحدة من الصور التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة السبت الماضي، هي الخاصة بالنجم إيسكو آلاركون، والتي ظهر فيها يجلس على مقاعد البدلاء طول المباراة.

وفي إشارة إلى الصورة، أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال تعرض للخسارة بواقع مرتين أكثر من المعتاد، حينما لا يشارك إيسكو وفقاً للإحصائيات.

ولم يشارك الدولي الإسباني كذلك في لقاء الكلاسيكو الموسم الماضي على ملعب سانتياغو بيرنابيو، الذي خسره ريال مدريد أيضاً حينها بنتيجة 2-3، كما لم يشارك في اللقاء الذي انتصر فيه برشلونة بنتيجة 4-0 قبل عامين.

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وفي 155 مباراة خاضها إيسكو مع ريال مدريد سواء كأساسي أو بديل، حقق ريال مدريد 116 انتصاراً فيها، بينما تعادل 23 مرة، وخسر في 13، بنسبة 8 بالمئة فقط.

وبالمقارنة بـ 93 مرة لم يشارك فيها إيسكو مع الملكي، تعادل الفريق 15 مرة، وخسر في 13، مما يرفع نسبة الخسارة من دون إيسكو إلى 14 بالمئة.

واتهمت وسائل الإعلام إيسكو بالاحتفال في الليلة التي سبقت لقاء القمة، ورفضه للإحماء بعد جلوسه بديلا في المباراة، ولكنه نفى هذه الشائعات بشكل قاطع.