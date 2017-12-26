كوتينيو يخشى ضياع حلم انتقاله لبرشلونة

فيليب كوتينيو

قالت تقارير صحفية بريطانية أن فيليب كوتينيو نجم ليفربول، يشعر بالقلق حيال فرصته في الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة القادمة.

وحاول النادي الإسباني ضم الدولي البرازيلي مراراً الصيف الماضي، بعدما قدم ثلاثة عروض لليفربول قوبلت جميعها بالرفض.

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وقالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية: "لا يزال ليفربول يطالب بـ 140 مليون يورو للتخلي عن خدمات كوتينيو".

وأضافت: "في المقابل لا يريد برشلونة دفع أكثر من 100 مليون شاملة المكافآت للحصول على توقيع اللاعب".

ولم يتوصل برشلونة وليفربول إلى حل حتى الآن، مما دفع كوتينيو للشعور بالقلق حول إمكانية فشل انتقاله، بعدما سعى جاهداً لتحقيقه الصيف الماضي.