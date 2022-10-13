الإصابة تبعد دي ماريا 3 أسابيع

أكدت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن النجم الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس سيغيب عن الملاعب 3 أسابيع على الأقل مما يعني أن مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 الشهر المقبل ما زالت واردة.

وتعرض الجناح البالغ من العمر 34 عاماً لإصابة خلال مباراة يوفي أمام ماكابي حيفا في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي في عضلة فخذه الخلفية.

يوفنتوس يتمنى تعافي دي ماريا مع بداية الشهر القادم

ويتمنى يوفنتوس أن يتعافى النجم الأرجنتيني بحلول موعد المباراة المهمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال والتي ستقام في الثاني من الشهر القادم، أو في مباراة القمة المحلية التي تليها أمام إنتر في السادس من الشهر ذاته.

وعانى اللاعب من عدة إصابات منذ وصوله إلى تورينو في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، ليبتعد عن معظم مباريات فريقه الجديد الذي يعاني على الصعيدين المحلي والأوروبي هذا الموسم.