الإصابة تبعد مودريتش عن قائمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كشفت التقارير الصحفية انضمام نجم ريال مدريد في خط الوسط لوكا مودريتش إلى قائمة المصابين في الفريق، وذلك بعد أن تعرض أيضًا كل من فالفيردي وكريم بنزيما للإصابة خلال الأيام الماضية.

ويتوخى حاليًا اللاعبين في جميع أنحاء العالم الحذر من التعرض لأي إصابة خطيرة، أو حتى المخاطرة في المشاركة مع فرقهم حتى ولو كانت الإصابة بسيطة، خاصة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

لوكا مودريتش (المصدر: أ ف ب)

مودريتش خارج قائمة ريال مدريد في مواجهة الغد في دوري أبطال أوروبا

بحسب الصحفي كارلوس رودريغيز في صحيفة "ماركا" الإسبانية، فعلى ما يبدو أن النجم الكرواتي لديه انزعاج في العضلة الضامة، ولذلك لا يريد هو أو كارلو أنشيلوتي المخاطرة بالمشاركة، وخاصة في الوقت الحالي الذي تقترب فيه بطولة كأس العالم 2022 قطر من الانطلاق.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد يوم غد الثلاثاء لمواجهة نادي لايبزيغ الألماني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويتصدر الملكي مجموعته برصيد 10 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادل.

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