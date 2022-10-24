جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 سنتعرف عليه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز المواعيد الكروية لهذا اليوم والقنوات الحصرية الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المواجهات الحماسية والنارية اليوم في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية، ولكن تستمر الإثارة والتشويق في عدد من الدوريات العربية أبرزها دوري يلو السعودي 2022-2023، حيث تلعب اليوم 3 مباريات في إطار منافسات الجولة التاسعة، حيث يلتقي العين مع هجر، والساحل مع العروبة، وجدة مع الرياض.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 13

وست هام يونايتد ضد بورنموث – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 11

سيلتا فيغو ضد خيتافي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي – الجولة 11

كريمونيزي ضد سامبدوريا – الموعد: 07:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

ساسوولو ضد هيلاس فيرونا – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports Premium 1

دوري يلو السعودي – الجولة 9

العين ضد هجر – الموعد: 03:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

الساحل ضد العروبة – الموعد: 05:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

جدة ضد الرياض – الموعد: 07:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: القنوات الرياضية السعودية

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