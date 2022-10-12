البديل صلاح يسجل هاتريك ويقود ليفربول لاكتساح رينجرز 7-1

اكتسح ليفربول الإنجليزي مستضيفه رينجرز الاسكتلندي بسبعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب آيبروكس اليوم الأربعاء لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل للريدز كلٌ من روبرتو فيرمينو هدفان في الدقيقتين (24 و 55)، وداروين نونيز (66)، والبديل المصري محمد صلاح (هاتريك في الدقائق 75 و 80 و 82) وهارفي إيليوت (89).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع سكوت آرفيلد في الدقيقة 17 من زمن المباراة.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز نابولي الإيطالي على ضيفه أياكس الهولندي بنتيجة 4-2.

ليفربول يبتعد في المركز الثاني

بهذا الانتصار، رفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما بقي رصيد رينجرز خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.