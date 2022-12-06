معلق مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة الأخيرة في دور الـ 16.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق صافرة البداية في مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 في المونديال.

معلق مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022

معلق مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق حفيظ دراجي، والذي سيتولى مهمة التعليق على هذه المواجهة التي ستبث عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 2 Max، كما يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق أحمد الطيب على قناة Alkass EXTRA Two HD، وأيضًا بصوت المعلق سمير المعيرفي على قناة Alkass Three HD.

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