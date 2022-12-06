حكم مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022 نستعرضه من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم اللقاءات والبطولات التي أدارها خلال مسيرته في عالم التحكيم الدولي.

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 في المونديال.

حكم مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس الذي بدأ مسيرته في التحكيم الدولي عام 2014، وسبق له أن أدار مبارتين في كأس العالم النسخة الحالية، الأولى بين الدنمارك وتونس، والثانية بين المغرب وبلجيكا في دور المجموعات.

وسينضم إلى راموس في الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة كل من الحكم المساعد ألبيرتو مينديز، والحكم المساعد الثاني ميغيل باريديس، والحكم الرابع إستفان كوفاكس، وحكام تقنية الفار درو فيشير وماسيلميانو ايراتي.

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