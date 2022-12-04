التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في دور الـ 16.

يخوض منتخب السنغال اليوم مواجهة قوية أمام إنجلترا على استاد البيت في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، ويتطلع أسود التيرانغا بغياب نجم الفريق ساديو ماني إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال الفوز هذا المساء على المنتخب الإنجليزي المدجج بالنجوم والأسماء اللامعة في عالم كرة القدم.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم 2022

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال أمام إنجلترا اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المتوقع أن يعتمد مدرب السنغال أليو سيسيه على خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميندي

الدفاع: جايكوبز ، ديالو ، كوليبالي ، سابالي

الارتكاز: غاي ، سيس

الوسط: اسماعيلا سار ، ندياي ، بابي سار

الهجوم: بولاي ديا

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022