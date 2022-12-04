التشكيل المتوقع لمنتخب بولندا لمواجهة فرنسا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم في دور الـ 16.

يستعد منتخب بولندا بقيادة نجمه المميز روبرت ليفاندوفسكي لخوض أولى المواجهات في الدور الـ 16 أمام حامل اللقب منتخب فرنسا على استاد الثمامة، ولم يكن المنتخب البولندي قد ظهر بصورة قوية في دور المجموعات، ولكن يأمل أنصاره أن يحقق المفاجأة اليوم ويصل لدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

التشكيل المتوقع لمنتخب بولندا لمواجهة فرنسا اليوم في كأس العالم 2022

التشكيل المتوقع لمنتخب بولندا لمواجهة فرنسا اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنه العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية، وبحسب آخر التحليلات والقراءات، من المتوقع أن يعتمد مدرب بولندا سيسلاو ماشنيويز على خطة لعب 4-4-2، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: بيريزينسكي ، كيويور ، غليك ، كاش

الوسط: فرانكوفسكي ، كريشوياك ، بيليك ، زيلينسكي

الهجوم: ليفاندوفسكي ، سويدرسكي

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