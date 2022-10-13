الدوري الأوروبي: آرسنال يجدد فوزه على بودو غليمت بهدف ساكا

جدد آرسنال الإنجليزي تفوقه على مستضيفه بودو غليمت النرويجي بالتفوق عليه بهدفٍ نظيف اليوم الخميس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آسبمايرا ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

جاء الهدف الوحيد عبر المتألق بوكايو ساكا في الدقيقة 24 من زمن المباراة.

وكان الفريق اللندني قد سحق خصمه النرويجي بثلاثيةٍ دون رد الخميس الماضي على ملعب الإمارات.

آرسنال يحكم قبضته على صدارة المجموعة

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب ميكيل آرتيتا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

فيما تجمد رصيد بودو غليمت عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بي إس في آيندهوفن الهولندي صاحب المركز الثاني.