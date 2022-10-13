الدوري الأوروبي: روما يجبر ريال بيتيس على التعادل 1-1

تعادل ريال بيتيس الإسباني مع ضيفه أي إس روما بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي شهده ملعب بينيتو فيامارين اليوم الخميس لحساب المجموعة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ليضمن التأهل للدور القادم.

تقدم أصحاب الأرض أولاً عبر سيرخيو كاناليس في الدقيقة 34، لكن أندريا بيلوتي منح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التعادل بعد بداية الشوط الثاني بـ 8 دقائق.

روما ينعش آماله في التأهل

بهذا التعادل، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة ليحسم التأهل للمرحلة الثانية.

بدوره، أضاف الجيالوروسي نقطة لرصيده ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف مؤقتاً عن لودوغوريتس البلغاري الذي يواجه ضيفه هلسنكي الفنلندي اليوم.