السعودية تودع كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام المكسيك 2-1

انتهى مشوار منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة أمام المكسيك بنتيجة 2-1 في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وعلى الرغم من محاولات المنتخب السعودي في الشوط الأول لافتتاح التسجيل وأخذ الأسبقية وتأمين التأهل، إلّا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، ودخلت المكسيك في الشوط الثاني وأنهت أحلام الأخضر بالعبور للدور الثاني بعد تسجيل هدفين في ظرف دقائق.

السعودية تودع بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الخسارة أمام المكسيك

انتهى حلم المنتخب السعودي اليوم بالتأهل للدور المقبل من بطولة كأس العالم 2022 والتي كانت من المفترض أن تكون المرة الثانية التي سيتأهل فيها الأخضر بعد أن فعلها الجيل القديم في مونديال 1994.

وتمكن منتخب المكسيك من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق هنري مارتن في الدقيقة 47، وجاء الهدف الثاني للمكسيك عن طريق لويس تشافيز في الدقيقة 52، وفي آخر دقائق المباراة في الوقت بدل الضائع تمكن الصقور الخضر من تسجيل هدف وحيد عن طريق سالم الدوسري لتصبح النتيجة 2-1.

يشار إلى أن المكسيك أيضًا رغم فوزها على السعودية وتحصيل 4 نقاط، إلّا أنها أيضًا ودعت منافسات كأس العالم وتاهلت مكانها بولندا بفارق الأهداف، كما تصدرت الأرجنتين المجموعة الثالثة وضمنت التأهل للدور ال16.

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