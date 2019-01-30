أعلنت إدارة نادي الشرطة في وقت متأخر أمس الثلاثاء رفضها عروضاً لضم مهاجمها الشاب مهند علي المقدمة من قبل أندية أوروبية، بينها يوفنتوس وبنفيكا، معتبرة أنها "لا تليق بمكانة النادي" العراقي.

وأشار بيان الشرطة: "غضت إدارة النادي النظر عن فكرة التخلي عن خدمات اللاعب مهند علي في الفترة الحالية وسيبقى ضمن صفوف الفريق حتى انتهاء الموسم، وحينها يتم دراسة مستقبله الاحترافي"، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز".

وأضاف البيان: "سبب عدم قبول العروض، لأنها لا تليق بمكانة النادي الذي يطمح إلى تجربة احترافية على أعلى مستوى للاعب المذكور".

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ولفت نادي الشرطة إلى أن عروضاً رسمية عدة قدمت لضم علي، من يوفنتوس وبنفيكا وآيك أثينا وغينك وغالاتاساراي والعين الإماراتي، من دون أي تفاصيل أخرى.

وبرز مهاجم الشرطة والمنتخب العراقي الملقب بـ"ميمي"، وأظهر في كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، وسجل هدفين ساهما في فوز أسود الرافدين على فيتنام واليمن في الدور الأول من البطولة التي غادرها العراق بعد سقوطه بهدف دون رد أمام قطر في دور الـ 16.