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الفرق الـ 10 الأكثر انتصاراً في الدوريات الخمس الكبرى لعام 2018

الفرق الـ 10 الأكثر انتصاراً في الدوريات الخمس الكبرى لعام 2018
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نشر 30 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 17:43 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

فيما يلي استعراض لأكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات في الدوريات الخمس الكبرى خلال عام 2018.

10. إشبيلية

انتصر خلال هذا العام في 34 مباراة.

9. ليفربول

انتصر خلال هذا العام في 34 مباراة.

8. توتنهام

انتصر خلال هذا العام في 35 مباراة.

7. بايرن ميونيخ

انتصر خلال هذا العام في 37 مباراة.

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6. ريال مدريد

انتصر خلال هذا العام في 38 مباراة.

5. أتلتيكو مدريد

انتصر خلال هذا العام في 38 مباراة.

4. برشلونة

انتصر خلال هذا العام في 39 مباراة.

3 .مانشستر سيتي

انتصر خلال هذا العام في 40 مباراة.

2. باريس سان جيرمان

انتصر خلال هذا العام في 42 مباراة.

1. يوفنتوس

انتصر خلال هذا العام في 42 مباراة.

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