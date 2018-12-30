بايرن ميونيخ يطالب تشيلسي بـ 30 مليون جنيه للتخلي عن هوميلز

ماتس هوميلز

تحدثت تقارير إنجليزية عن وجود مفاوضات بين تشيلسي وبايرن ميونيخ من اجل انتقال ماتس هوميلز إلى النادي اللندني هذا الشتاء.

تأتي هذه الأنباء بعدما فقد الدولي الألماني موقعه الأساسي في قلب دفاع البافاري منذ تولي نيكو كوفاتش تدريب الفريق بداية الموسم الجاري.

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وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن بايرن طالب البلوز بدفع 30 مليون جنيه استرليني في حال رغب بالتعاقد مع المدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة أن الفريق الألماني وضع ميعاداً لتشيلسي من أجل التحرك لضم هوميلز حتى يتمكن بدوره من إيجاد البديل المناسب.

وأكدت الصحيفة طلب ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي من إدارة النادي ضم قلب دفاع خلال سوق الانتقالات الشتوي لتدعيم الفريق قبل النصف الثاني من الموسم.