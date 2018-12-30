أبرز الأرقام القياسية في مشوار يوفنتوس لعام 2018

فريق يوفنتوس

أنهى يوفنتوس عام 2018، بطريقة رائعة من خلال تصدره ترتيب الدورى الإيطالي بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني.

وحقق يوفي الفوز في مباراته الأخيرة لعام 2018، على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 2–1 ضمن المرحلة التاسعة عشر والأخيرة من مرحلة الذهاب.

ويتصدر البيانكونيري الترتيب بعد نهاية مباريات الدور الأول من المسابقة برصيد 53 نقطة، ثم نابولي ثانياً (44)، وإنتر ميلان ثالثاً بـ 39 نقطة.

وخاض يوفنتوس خلال عام 2018 52 مباراة حقق الفوز في 42 منها وتعادل في 6 وخسر 4.

وسجل يوفي 100 هدف، وتلقت شباكه 30 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 22 مباراة.

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وسجل مهاجم الفريق كريستيانو رونالدو الهدف رقم 100 للبيانكونيري في جميع المسابقات.

يعتبر رونالدو أكثر لاعب برتغالي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد برصيد 14 هدفاً متخطياً روى باروش (12 هدفاً) موسم 1988–1989.

يوفنتوس أكثر فريق في تاريخ الدوري الإيطالي حصداً للنقاط في مرحلة الذهاب برصيد 53 نقطة.

حصد يوفنتوس 101 نقطة في الدوري الإيطالي.

ويعد حامل اللقب الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز خلال 17 مباراة من مرحلة الذهاب من أصل 19 مباراة.

كما يعتبر ثاني فريق في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى يتوج بلقب الدوري المحلي في 7 مواسم متتالية، بعد ليون الفرنسي (من موسم 2001-2002 إلى 2007-2008).

أصبح ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفي أول مدرب يحقق الثنائية الإيطالية (الدوري والكأس) في 4 مواسم متتالية.

يعتبر جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق أكثر لاعب توج بلقب الدوري الإيطالي برصيد 9 مرات.