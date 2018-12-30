صلاح كاد يتسبب ببكاء كلوب

صلاح وكلوب

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه كاد يبكي عندما شاهد النجم محمد صلاح وهو يتنازل عن تنفيذ ركلة جزاء لزميله روبرتو فيرمينو في مباراة الفريق أمس أمام ضيفه آرسنال ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدير الفني الألماني في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 5-1: "عندما رأيت صلاح يمنح ركلة الجزاء لفيرمينو كنت على وشك البكاء... نعلم جميعاً مدى رغبة صلاح في التسجيل دائماً، لكنه ترك الركلة لزميله".

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يذكر أن ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة (63)، وعندما كان الجميع يتوقع أن يسددها صلاح للانفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وأيضاً بحكم نجاحه في تحويل ركلة أخرى سبق للحكم أن احتسبها لفريقه، قرر الدولي المصري في بادرة مميزة، التنازل عن الركلة لزميله البرازيلي الذي ترجمها إلى هدف، مسجلاً أول ثلاثية له (هاتريك) بقميص ليفربول.