القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023

من المقرر أن ينطلق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 في الـ25 من شهر أغسطس الحالي، وخلال هذه الفترة ينصب اهتمام الجماهير حول معرفة القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي لمتابعة كل الأحداث والتفاصيل بشكل مستمر.

وسيتم بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات "SSC" المجانية على قمر نايل سات، على الرغم من أن الجماهير بحسب ما تم تداوله عبر العديد من المواقع الرياضية السعودية كانت تتمنى أن يكون الناقل مختلف، خاصة وأن التجربة السابقة مع قنوات "SSC" في نقل موسم 2021-2022 لم تكن ضمن التوقعات بسبب الأعطال الفنية ومشاكل البث في كثير من الأحيان.

الدوري السعودي للمحترفين (المصدر: أ ف ب)

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وبما أن قنوات "SSC" هي من القنوات الناقلة رسميًا لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، يجب التأكد من ضبط التردد الخاص بالقناة لاستقبال القناة بجودة عالية، والتردد هو:

التردد: 12418.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

أما في حال استخدام القمر الصناعي عرب سات، يجب ضبط التردد كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد: 12418.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجدير بالذكر أن نادي الهلال هو بطل الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-2022، وتمكن الهلال من الظفر بلقب الدوري بعد منافسة قوية مع نادي الاتحاد استمرت حتى الجولة الأخيرة.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مينديش مصمم على إخراج رونالدو من مانشستر يونايتد