يستعرض معكم موقع البوابة فيما يلي قائمة المدربين الأعلى أجراً في كأس العالم قطر 2022 وفقاً لأرقام نشرها موقع "فوتبول فاينانيس" مؤخراً.

من هم المدربون الأعلى أجراً في كأس العالم قطر 2022

الألماني هانزي فليك (منتخب ألمانيا) ويتقاضى 6.5 مليون يورو سنوياً. الإنجليزي غاريث ساوثغيت (منتخب إنجلترا) ويحصل على 5.8 مليون يورو سنوياً. الفرنسي ديدييه ديشامب (منتخب فرنسا) ويتقاضى 3.8 مليون يورو سنوياً. البرازيلي تيتي (منتخب البرازيل) ويحصل على 3.6 مليون يورو سنوياً. الهولندي لويس فان خال (منتخب هولندا) ويتقاضى 2.9 مليون يورو سنوياً. الأرجنتيني خيراردو مارتينو (منتخب المكسيك) ويحصل على 2.9 مليون يورو سنوياً. الأرجنتيني ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين) ويتقاضى 2.6 مليون يورو سنوياً. الإسباني فيليكس سانشيز باس (منتخب قطر) ويحصل على 2.4 مليون يورو سنوياً. البرتغالي فيرناندو سانتوس (منتخب البرتغال) ويتقاضى 2.2 مليون يورو سنوياً. السويسري مرات ياكين (منتخب سويسرا) ويحصل على 1.6 مليون يورو سنوياً.

يذكر أن بطولة كأس العالم قطر 2022 ستقام لأول مرة في دولة عربية وستنطلق في العشرين من الشهر القادم وحتى الـ 18 من ديسمبر.