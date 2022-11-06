الموعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي 2022-2023 نستعرضهما من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة اليوم.

سيحل نادي باريس سان جيرمان اليوم ضيفًا على نظيره لوريان على ملعب "دو موستوار – إيف ألانما" في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي، ويحتل البي إس جي المركز الأول برصيد 35 نقطة وسيحاول تحقيق الفوز اليوم للابتعاد بالصدارة، في حين يحتل لوريان المركز الرابع في الترتيب برصيد 27 نقطة، وفي حالة الفوز اليوم سيتقدم الفريق في الترتيب وقد يصل للمركز الثالث في سلّم الترتيب.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولوريان في الدوري الفرنسي

اليوم: الأحد 6 نوفمبر 2022

المناسبة: منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي

الملعب: دو موستوار – إيف ألانما

الموعد: 03:00 مساءً بتوقيت السعودية

المعلق: حسن العيدروس

القناة: beIN Sports HD 2

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